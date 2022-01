Trainer Ole Werner von Werder steht vor einem Spiel im Stadion.

Armin Weigel/dpa/Bildarchiv

Bremen. Werder Bremens Trainer Ole Werner hat die kurzfristige Absage des Trainingslagers im spanischen Murcia wegen zahlreicher Corona-Fälle mit Fassung getragen.

„Schwerwiegender ist, dass uns Spieler fehlen. Die Inhalte können wir auch in Bremen umsetzen“, sagte Werner am Montag in einer Online-Medienrunde. Am Sonntag hatte es bei den Grün-Weißen fünf positive Coronafälle gegeben, weshalb das gepl