Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen. Viktoria Berlin tritt in einem kurzfristig angesetzten Testspiel gegen den ehemaligen Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen an.

Wie beide Clubs am Montag bekanntgaben, wird die Partie am kommenden Mittwoch um 16.00 Uhr auf einem Nebenplatz des Weserstadions angepfiffen. Es werde ein „besonderes Testspiel – keine Frage. Ich wurde dort in der Jugend ausgebildet und k