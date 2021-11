Fußballspieler Clemens Fritz.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Neben dem Wirbel um den Rücktritt von Trainer Markus Anfang im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen muss Werder Bremen auch vorerst auf seinen Leiter Profifußball Clemens Fritz verzichten.

Der 40-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das teilte Werder am Samstag mit.„Clemens hatte einen positiven Corona-Befund im häuslichen Umfeld, so dass er auch einen Test gemacht ha