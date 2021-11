Werders Marco Friedl.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Abwehrspieler Marco Friedl von Werder Bremen ist während der Länderspiel-Pause positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 23-Jährige befindet sich in seiner Heimat Österreich in häuslicher Quarantäne, teilte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag mit. „Marco hatte an den freien Tagen an sich selbst Symptome festgestellt und hat daraufhin einen Test gemacht,