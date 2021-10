Trotz Siegesserie: St. Pauli Trainer kündigt Rotation an

Sankt Paulis Trainer Timo Schultz gibt vor dem Spiel ein Interview.

Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg. Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St.

Pauli hat vor dem Gastspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen personelle Veränderungen in der Startelf angekündigt. „Viele Spieler sind am Limit oder darüber. Ein bisschen Frische auf dem Platz würde uns guttun. Ich kann mir vor