Werders Niclas Füllkrug geht in die Halbzeit und hat die Hände vorm Gesicht.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremens Trainer Markus Anfang ist froh, dass ihm Stürmer Niclas Füllkrug nach dessen Suspendierung wieder zur Verfügung steht.

„Ich finde ihn wichtig. Ich finde ihn gut. Ich finde, dass er uns helfen kann“, sagte der 47-Jährige am Freitag. „Wir glauben an ihn und wir glauben an seine Qualität“, meinte Anfang zwei Tage vor dem Auswärtsspiel des Bundesliga-Absteiger