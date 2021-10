Marvin Ducksch während eines Spiels.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Der Einsatz von Werder Bremens angeschlagenem Top-Torjäger Marvin Ducksch im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 ist weiter offen.

„Bei Marvin ist es so, dass er gestern und heute mittrainiert hat“, sagte Trainer Markus Anfang am Freitag, ergänzte aber auch: „Er spürt immer noch was am Rücken. Da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt.“ Neuzugang Ducksch ist mit v