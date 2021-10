Niklas Schmidt von Bremen jubelt nach einem Tor.

Armin Weigel/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Niklas Schmidt verlängert.

Das teilte der Fußball-Zweitligist am Samstag mit. „Niklas hat sich durch starke Trainingsleistungen während der Vorbereitung wieder in den Fokus gespielt, seine Chance bei den Profis genutzt und sich in den vergangenen Monaten zu einer fe