30.000 Fans erwartet: Werder will Wende gegen Heidenheim

Ein Fußball liegt auf dem Rasen.

Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Bremen. Mit einem gut gefüllten Weserstadion will Werder Bremen am heutigen Abend seinen Abwärtstrend in der 2.

Fußball-Bundesliga stoppen. Gegner um 18.30 Uhr ist der 1. FC Heidenheim. Die Hanseaten dürfen als erster Proficlub seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder in einem vollen Stadion auflaufen. Voraussetzung für die Fans ist der 2G-