30.000 Fans erwartet: Werder Bremen will Wende gegen Heidenheim

Das Weserstadion darf wieder bis auf den letzten Platz gefüllt werden. Werder Bremen hofft auf die Unterstützung der Fans.

Carmen Jaspersen / dpa

Bremen. Mit einem gut gefüllten Weserstadion will Werder Bremen am Freitagabend seinen Abwärtstrend in der 2. Bundesliga stoppen. Viele Fans sollen helfen.

Gegner um 18.30 Uhr ist der 1. FC Heidenheim. Die Hanseaten dürfen als erster Proficlub seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder in einem vollen Stadion auflaufen. Voraussetzung für die Fans ist der 2G-Status. Sie müssen geimpft od