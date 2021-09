Werders Trainer Markus Anfang steht an der Seitenlinie.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremens Trainer Markus Anfang hat sich vor dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt noch nicht in der Torwartfrage festgelegt.

„Wir wollen erst noch das Training am Freitag abwarten. Danach werden wir eine Entscheidung treffen und diese auch den beiden Torhütern mitteilen“, sagte Anfang am Donnerstag. In den bisherigen fünf Saisonspielen stand Michael Zetterer im