Ein Fußballspieler spielt den Ball.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Lohne (Oldenburg). Beim Debüt von Neuzugang Mitchell Weiser hat der SV Werder Bremen sein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo gewonnen.

Der Fußball-Zweitligist besiegte Almelo am Mittwoch in Lohne mit 2:0 (1:0). Oscar Schönfelder brachte die Mannschaft von Trainer Markus Anfang in der 22. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Abdenego Nankishi.Weiser, den die Bremer ta