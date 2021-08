Hannovers Marvin Ducksch jubelt nach seinem Treffer.

Bremen. Werder Bremens Neuzugang Marvin Ducksch hat sich für seine dreijährige Vertragsdauer an der Weser den Bundesliga-Aufstieg als Ziel gesetzt.

„Definitiv ist das in den Jahren ein persönliches Ziel von mir“, sagte der 27-Jährige am Donnerstag. Ducksch war am Vortag von Hannover 96 zum Ligakonkurrenten aus der 2. Fußball-Bundesliga gewechselt. „Bremen ist für mich ein Top-Verein u