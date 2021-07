Der Spielball liegt auf dem Rasen.

Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Der VfL Osnabrück kann in der ersten Runde des DFB-Pokals am 7. August (15.30 Uhr/Sky) gegen Fußball-Zweitligist Werder Bremen coronabedingt mit 4800 Zuschauern planen.

Dies teilte der Drittligist am Freitag mit. Laut Auskunft der Stadt darf der Club auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 mit der Anzahl an Fans rechnen. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der niedersächsischen Stadt über 35