Bremens Ludwig Augustinsson in Aktion.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Bremen. Der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson ist bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen weiterhin ein heißer Verkaufskandidat.

„Wir wissen, dass Ludwig die Ambitionen hat, weiter in der Ersten Liga zu spielen. Wir haben ihm auch gesagt: Unsere Bereitschaft ist da, in Gespräche zu gehen“, sagte der Leiter Scouting und Profifußball, Clemens Fritz, am Freitag. „Wenn