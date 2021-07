Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen. Der bisherige Ersatzkeeper Michael Zetterer wird am Samstagabend beim ersten Zweitliga-Spiel von Werder Bremen gegen Hannover 96 im Tor stehen.

Das bestätigte Trainer Markus Anfang am Freitag bei einer Pressekonferenz. Der 26-jährige Zetterer setzte sich in der Vorbereitung gegen den Griechen Stefanos Kapino durch, der in der vergangenen Saison an den SV Sandhausen ausgeliehen war