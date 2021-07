Bleibt Toprak bei Werder oder wechselt er noch?

Friso Gentsch

Bremen. Abwehrspieler Ömer Toprak schließt trotz seiner Wahl zum neuen Kapitän von Werder Bremen einen Weggang vom Bundesliga-Absteiger auch weiterhin nicht aus.

„Eine Garantie kann man einfach nicht geben. Wir sind in einer sportlich und finanziell schwierigen Situation. Und wir sind in einem Transferfenster. Da ist es schwierig, Garantien auszusprechen“, sagte der 32-jährige Verteidiger am Mittwo