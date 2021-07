Fußbälle liegen in einem Tor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bremen. Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat am Dienstagabend beim 12:0-Testspiel-Sieg gegen den FC Oberneuland zum ersten Mal den erst 16-jährigen Abwehrspieler Fabio Chiarodia bei den Profis eingesetzt.

Seine frühe Einbindung in den Profikader erinnert den neuen Werder-Trainer Markus Anfang entfernt an das Beispiel Florian Wirtz, der mit 17 Jahren für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde. „Wir hatten damals in Köln die Situatio