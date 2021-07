Werders Torwart Jiri Pavlenka auf dem Platz.

Bremen. Torwart Jiri Pavlenka von Werder Bremen droht den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga zu verpassen.

Der tschechische Nationalkeeper hat „Probleme im Rumpf- und Adduktorenbereich, die auch in den Rücken ausstrahlen“, teilte sein Verein am Sonntag mit. Pavlenka werde auch in der kompletten nächsten Woche nicht mit der Mannschaft trainieren