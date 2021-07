Davie Selke (r) lacht beim Training im Regen.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen. Fußball-Profi Davie Selke will nach seiner Rückkehr von Werder Bremen zum Bundesligisten Hertha BSC endlich überzeugen.

„Ich weiß gar nicht, ob ich in meiner Karriere schon mal so fit war, wie ich aktuell bin. Ich habe in der Sommerpause viele Extraschichten eingelegt“, sagte der Offensivspieler im Trainingslager der Berliner in Neuruppin. Der Schritt zurüc