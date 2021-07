Der DFB-Pokal.

Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild

Köln. Oberligist Bremer SV trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Bayern München.

Das ergab die Auslosung am Sonntag in der „Sportschau“ der ARD. Nachdem der frühere Profi und heutige TV-Experte Thomas Broich das Los gezogen hatte, jubelten die Bremer Spieler und Verantwortlichen, die die Veranstaltung in einer Brauerei