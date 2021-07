Patrick Erras am Ball.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Bremen. Patrick Erras verlässt nach nur einem Jahr den Fußball-Zweitligisten Werder Bremen und wechselt zum Liga-Konkurrenten Holstein Kiel.

Nach Holstein-Angaben unterschrieb der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Dreijahresvertrag in Kiel. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine am Freitag keine Angaben.„Leider haben sich die Erwartungen, die wir alle in den Wechs