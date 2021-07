Maximilian Eggestein geht über den Platz.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Zell am Ziller. Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein will Fußball-Zweitligist Werder Bremen offenbar verlassen.

„Es ist ja kein Geheimnis, dass Maxi gewisse Ambitionen hat“, sagte Bremens Sportchef Frank Baumann am Freitag in einer Medienrunde im österreichischen Trainingslager in Zell am Ziller. „Er möchte sehr gerne in der ersten Liga spielen. Das