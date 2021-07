Darmstadts Lars Lukas Mai am Ball.

Bremen. Werder Bremen leiht Innenverteidiger Lars Lukas Mai vom FC Bayern München aus.

Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit. Der 21 Jahre alte Junioren-Nationalspieler ist bereits im Trainingslager der Bremer im österreichischen Zillertal dabei, in das der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag reiste.