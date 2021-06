Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen. Für Bundesliga-Absteiger Werder Bremen beginnt die neue Saison gleich mit einem prestige-trächtigen Nordduell.

Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang trifft am 1. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Weserstadion auf Hannover 96, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Die Partie findet am 24. oder 25. Juli statt