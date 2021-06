Werders Milot Rashica geht nach Spielende in die Kabine.

Carmen Jaspersen/dpa/archivbild

Bremen. Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat einen Abnehmer für seinen Stürmer Milot Rashica gefunden.

Der Nationalspieler des Kosovo spielt in der kommenden Saison in der Premer League für Aufsteiger Norwich City. Über die Wechselmodalitäten hätten beide Parteien Stillschweigen vereinbart, hieß es in der Werder-Mitteilung vom Dienstag