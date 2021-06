Werders neuer Trainer Markus Anfang steht nach seiner Vorstellung auf dem Rasen des Weserstadions.

Carmen Jaspersen/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Bremen. Mit dem neuen Trainer Markus Anfang hat Bundesliga-Absteiger Werder Bremen die erste Zweitliga-Vorbereitung seit 41 Jahren begonnen.

Neben dem Coach, der von Liga-Konkurrent Darmstadt 98 an die Weser wechselte, war mit Anthony Jung (Bröndby IF) am Samstag der bislang einzige neue Spieler dabei. Anfang ließ die Profis zum Auftakt 90 Minuten auf Platz 11 des Weserstadions