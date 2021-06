„Habe höhere Ambitionen“: Augustinsson will Werder verlassen

Werders Ludwig Augustinsson steht auf dem Platz.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson will seinen Verein Werder Bremen nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verlassen.

„Ich habe höhere Ambitionen, als in der zweiten Liga zu spielen“, sagte der 27 Jahre alte Linksverteidiger am Freitag bei einer Pressekonferenz des schwedischen Teams kurz vor Beginn der Fußball-EM. „Ich möchte in einer Top-Liga auf hohem