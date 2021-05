Werders Geschäftsführer Frank Baumann.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Es soll nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich in den „nächsten Tagen“ will Werder Bremen den neuen Coach vorstellen. Was ihn und die Mannschaft in der Zweiten Liga erwartet, skizziert Sportchef Frank Baumann auch schon mal.

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann will den neuen Trainer zeitnah vorstellen. „Aktuell haben wir drei Favoriten, mit denen wir in einer zweiten Gesprächsrunde nochmals gesprochen haben, um ein breiteres Bild und Eindruck zuzulassen. Jet