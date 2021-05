Werders Sportchef Frank Baumann geht über den Platz.

Bremen. Sportchef Frank Baumann soll bei Werder Bremen auch nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga im Amt bleiben.

Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Montag unter Berufung auf Mitglieder des Aufsichtsrats. Baumann hatte schon am Tag nach der entscheidenden 2:4-Niederlage am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach betont, Verantwortung überneh