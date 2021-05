Baumann will bei Werder weitermachen: „Bin der Richtige“

Werders Geschäftsführer Frank Baumann.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Trotz des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga will Frank Baumann bei Werder Bremen als Sport-Geschäftsführer weitermachen.

„Weil ich davon überzeugt bin, dass ich in der jetzigen Situation der richtige Mann für Werder Bremen bin“, sagte der 45-Jährige am Sonntag in der TV-Sendung „Doppelpass“ bei Sport1. „Wenn der Aufsichtsrat zu der Entscheidung kommt, dass a