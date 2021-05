Das Wahrzeichen Bremer Roland steht vor dem Rathaus, an dem die Flagge von Werder Bremen hängt.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremen kann sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erneut auf die Unterstützung einer ganzen Stadt verlassen.

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ließ am Freitag die Werder-Fahne vor dem Rathaus hissen und sagte in einer per Twitter verbreiteten Video-Botschaft des Senats: „Lasst uns gemeinsam Flagge zeigen, lasst uns gemeinsam Far