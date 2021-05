Bremens Milos Veljkovic spielt den Ball.

Friso Gentsch/dpa/archivbild

Bremen. Laut Werder Bremens Verteidiger Milos Veljkovic spielen die Diskussionen um die Zukunft von Trainer Florian Kohfeldt für ihn und die Mannschaft im Abstiegskampf keine große Rolle.

„Personalien sind jetzt nicht wichtig, sondern der Club ist wichtig“, sagte der 25 Jahre alte Serbe am Dienstag in einer Medienrunde. „Das Wichtige ist, dass wir auf dem Platz 100 Prozent geben.“Kohfeldt war in der Bremer Krise mit sieben