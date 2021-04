Bremens Trainer Florian Kohfeldt gibt vor Spielbeginn ein Statement ab.

Friedemann Vogel/EPA-Pool/dpa

Leipzig. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig versucht, den sportlichen Wert der Partie herauszustellen.

Dass es dabei auch um seinen Job gehe, sei erst einmal nicht so wichtig. „Das ist ein Pokal-Halbfinale. Das ist auch ein Grund, sich darauf zu freuen, denn so ein Spiel spielt man nicht jeden Tag“, sagte Kohfeldt am Freitag mit Blick auf d