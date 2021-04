Leipzigs Mittelfeldspieler Dani Olmo feiert mit Leipzigs Stürmer Alexander Sörloth (l).

Leipzig. Stürmer Alexander Sörloth von RB Leipzig will sich vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) beim SV Werder Bremen vom 4:1-Erfolg in der Meisterschaft vor wenigen Wochen nicht täuschen lassen.

„Ja, das war ein deutlicher Sieg, aber Werder wird daraus Extra-Motivation ziehen. Wir wissen, dass das 4:1 jetzt nichts mehr wert, vielleicht sogar ein Nachteil ist“, sagte Sörloth der „Sport Bild“.Der Norweger hatte am 10. April selbst z