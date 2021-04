Florian Kohfeldt gestikuliert.

Bremen. Werder Bremen setzt im Abstiegskampf erneut auf Florian Kohfeldt. Wie in der vergangenen Saison wird der Coach trotz der sportlichen Talfahrt nicht entlassen.

Florian Kohfeldt bleibt trotz der sportlichen Talfahrt und sieben Niederlagen in Serie Trainer von Werder Bremen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montagabend nach zweitägigen Beratungen mit. Der 38-Jährige wird damit am Freitag im DF