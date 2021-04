Bremens Trainer Florian Kohfeldt.

Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Bremen. Nach fünf Niederlagen in Serie steht Werder Bremen im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 unter Druck.

Verlieren die Bremer am Mittwoch ab 20.30 Uhr erneut, stellen sie nicht nur einen Negativrekord in ihrer eigenen Club-Geschichte auf, sondern rutschen auch tief in den Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga. In der vergangenen Saison verlor