Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Sport.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Zell am Ziller. Werder Bremen wird wie in den Jahren zuvor sein Trainingslager wieder im österreichischen Zillertal beziehen.

Die Grün-Weißen wollen sich vom 14. bis 23. Juli in Zell am Ziller auf die neue Saison vorbereiten, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Für Werder wird es der zehnte Aufenthalt im Zillertal. „Die Bedingungen vor Ort sind herv