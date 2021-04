Bremens Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein in Aktion.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremens Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein hat davor gewarnt, den Fokus bereits jetzt auf das Abstiegsduell mit dem FSV Mainz 05 am kommenden Mittwoch zu richten.

Vielmehr will der 24-Jährige mit den Grün-Weißen schon am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sammeln. „Wir wollen kein Spiel gewichten, sondern in allen drei