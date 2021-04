Bremens Eren Dinkçi (l) und Ömer Toprak reagieren nach einem Spiel.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss für mehrere Wochen auf seinen Abwehrchef Ömer Toprak verzichten.

Der 31-Jährige zog sich am Samstag bei der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu, teilte der Club am Sonntag mit. „Das ist extrem bitter für Ömer. Gerade in den vergangenen Monaten hat er unter Beweis