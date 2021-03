Spiel verlegt: Mögliches Pokal-Halbfinale an einem Freitag

Fußbälle liegen im Tor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Berlin. Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem Sieger der Nachholpartie Jahn Regensburg gegen Werder Bremen sowie RB Leipzig ist verlegt worden.

Die Partie wurde um zwei Tage vorgezogen und findet nun am Freitag, 30. April, statt (20.30 Uhr/ARD und Sky). Wie der Deutsche Fußball-Bund zudem am Freitag mitteilte, steht nun auch die genaue Anstoßzeit des Pokalfinales in Berlin fest. D