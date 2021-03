Toprak: „Wir wissen, was noch passieren kann“

Bremens Abwehrspieler Ömer Toprak steht enttäuscht auf dem Platz.

Martin Meissner/AP-Pool/dpa/archivbild

Bremen. Abwehrspieler Ömer Toprak von Werder Bremen hält seine Mannschaft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch nicht für gesichert.

„Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen aber auch, was noch passieren kann“, sagte der 31-Jährige am Donnerstag in einer virtuellen Medienrunde. Werder hat als Tabellenzwölfter noch immer sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Di