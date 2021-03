Martin Harnik jubelt nach einem Tor für den SV Werder Bremen.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Der langjährige Fußball-Profi Martin Harnik hat die Kader-Zusammenstellung seines Ex-Clubs Werder Bremen kritisiert.

„Werder ist so ein bisschen ein graues Mäuschen“, sagte der 33-Jährige in einem Interview des Multimedia-Portals „Deichstube“. „Mir fehlt in der Mannschaft einfach ein echtes Aushängeschild, eine Identifikationsfigur. So wie es ein Max Kru