Wolfsburg bleibt auf Kurs Königsklasse: 2:1-Sieg in Bremen

Wolfsburg Ridle Baku (l.) versucht, vor Werders Kevin Möhwald an den Ball zu kommen.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Wolfsburg überrascht in der Bundesliga weiter. Die Niedersachsen untermauern in Bremen ihre großen Ambitionen. Beim Erfolg an der Weser profitiert der VfL auch von einem Eigentor.

Der VfL Wolfsburg hat seine Königsklassen-Ambitionen erneut untermauert und Platz drei in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner bezwang Werder Bremen am Samstag verdient mit 2:1 (2:1). Für die Niedersac