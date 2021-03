Eine Reihe von Fußbällen.

Wolfsburg. Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht und können auf den siebten Cup-Sieg nacheinander hoffen.

Die Niedersächsinnen gewannen am Samstag das Viertelfinale gegen Werder Bremen problemlos mit 7:0 (4:0) und siegten im Pokal zum 33. Mal in Serie. In der Runde der letzten Vier empfängt der VfL am 3. oder 4. April Bundesliga-Tabellenführer