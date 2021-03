Romano Schmid führt den Ball.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bremen. Bundesliga-Profi Romano Schmid von Werder Bremen hat sich enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für die nächsten Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gezeigt.

„Es ist ein 43-Mann-Kader. Natürlich kann ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, nur auf Abruf dabei zu sein“, sagte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler am Mittwoch in einer digitalen Medienrunde in Bremen. „Ich bin richtig happy