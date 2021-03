Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat Spekulationen über einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach vorerst entkräftet.

„Wenn Werder und ich das wollen, dann bleibe ich bis 2023 hier“, sagte der 38-Jährige am Freitagabend in der Sendung „Sportblitz“ von Radio Bremen. „Ich kann nur das wiederholen, was ich immer gesagt habe: Ich bin super gerne bei Werder. I