DFB-Pokalspiel Regensburg gegen Bremen am 7. April

Fußbälle liegen im Tor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Regensburg. Das wegen etlicher Coronafälle abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wird am Mittwoch, den 7. April, nachgeholt.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Der Anstoß im Stadion des Zweitligisten in Regensburg erfolgt um 18.30 Uhr (Sport1 und Sky).Die eigentlich am vergangenen Dienstag geplante Partie konnte nicht stattfinden, weil im