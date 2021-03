Bremens Stürmer Joshua Sargent steht auf dem Platz.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Werder Bremens Stürmer Joshua Sargent hat die Rückkehr seiner zuletzt so lange verletzten Konkurrenten Niclas Füllkrug und Davie Selke begrüßt.

„Wir alle wollen spielen, haben aber zugleich eine gute Beziehung zueinander. Wir pushen uns gegenseitig“, sagte Sargent am Donnerstag in einer Online-Medienrunde. Der 21 Jahre alte Amerikaner hat in dieser Saison erst ein Spiel verpasst,