Bremens Lina Hausicke (l) in Aktion.

Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Bremen. Die Fußball-Frauen von Werder Bremen haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Die Norddeutschen gewannen am Sonntag das Achtelfinale gegen den Bundesliga-Konkurrenten SV Meppen nach Elfmeterschießen mit 5:3 (2:2, 1:1, 1:0). In der Runde der letzten Acht gastieren die Bremerinnen am 20. oder 21. März beim Serien-Poka